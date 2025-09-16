Danas je održana 29. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona, nakon koje je upriličena redovna konferencija za medije. Među važnijim tačkama dnevnog reda, Vlada TK je dala saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke TK kojom se utvrđuju kriteriji za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ukupno planirani iznos za ovu namjenu iznosi 405.000 KM, a sredstva su raspoređena na tri osnovna segmenta: nabavku didaktičkog materijala, opće opreme i učila, te projekte izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova.

Zamjenik ministra obrazovanja TK,Asim Bojić pojasnio je detalje odluke:

„Ovom odlukom planirano je raspodjela novčanih sredstava za predškolski obrazovanje u iznos od 405.000 konvertibilnih maraka i to za sljedeće stavke za nabavku didaktičkog materijala u iznos 60.000 konvertibilnih maraka koji se dodjeluje javnim predškolskim ustanovima, privatnim preškolskim ustanovima i jedinicama lokalne samouprave koje nemaju preškolsku ustanovu.“, izjavio je zamjenik ministra.

Iznos koji će biti dodijeljen po djetetu iznosi okvirno 13 KM. Daljih 50.000 KM planirano je za nabavku opće opreme i učila, a sredstva će se dodjeljivati putem javnog poziva.

„Sredstva će biti dodijeljena putem poziva koje će ministarstvo uputiti prema navedenim preškolskim ustanovama ili jedinicama lokalne samoprove koje nemaju preškolske ustanove i minimalno iznos je 1.500 konvertibilnih maraka po ovom osnovu..”

Najveći dio sredstava, ukupno 295.000 KM, predviđen je za infrastrukturne projekte. Od toga, 245.000 KM bit će usmjereno na izgradnju novih objekata u općinama koje nemaju izgrađene predškolske ustanove, dok je 50.000 KM namijenjeno za projekte rekonstrukcije i dogradnje postojećih ustanova.

„Što se tiče kriterija za raspodjelu sredstava i zgradnje, Tu imamo tri podkriterija, znači obezbjeđeno zemljište sa dozvolama, obezbjeđena projektna dokumentacija i broj potencijalnog korisnika predškolske. Što se tiče kriterija za raspodjelu sredstava za rekonstrukciju i dogranju, uzeći su obzir stanja objekta i mogućnost sufinansiranja iz vlasti sredstava ili nekog drugog izvoda.“, objasnio je.

Na kraju, zamjenik ministra je istakao da će raspodjela sredstava biti u potpunosti transparentna.

„Sam postupak dodjele sredstava, znači je takav da ministarstvo formira komisiju kada će provesti ovu proceduru, prikupiti pristigle prijave i utvoriti rang liste i dostaviti ministru koji će donijeti program rasporediti sredstava, nakon čega će ministar sa preškolskim ustanovoma i jedinicama lokalne samouprave zaključiti ugovor o dodjelo sredstava sa potrošačke jedinice predškolskog obrazovanja.“, zaključio je.