Vlada TK odgovorila na najave protesta ljekara: Tvrdnje sindikata ne odražavaju stvarno stanje

Vlada Tuzlanskog kantona saopćila je da su tvrdnje Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, iznesene u javnosti povodom najavljenih protesta, neutemeljene i da ne odražavaju stvarno stanje u zdravstvenom sistemu.

Na konferenciji za medije istaknuto je da je upravo ova Vlada zaključila važeći Kolektivni ugovor sa tim sindikatom, koji se primjenjuje od 1. juna 2024. godine i ostaje na snazi do 1. juna 2027. godine.

„Dakle, nije riječ ni o osporavanju reprezentativnosti Sindikata, ni o uskraćivanju prava na pregovore, već o obavezi da se sva otvorena pitanja rješavaju u okviru postojećeg ugovora, zakona i utvrđenih procedura“, poručeno je iz Vlade TK.

Naglašeno je i da se u proteklom periodu nije pregovaralo o izmjeni kolektivnog ugovora, nego o potpisivanju sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora.

„Drugi reprezentativni sindikat u zdravstvu Tuzlanskog kantona prihvatio je ponudu Vlade i potpisao sporazum, čime je omogućeno povećanje plaća svim zaposlenima u zdravstvu u prosjeku oko 10 posto. Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu osigurano je 19 miliona KM“, navedeno je na konferenciji.

Iz Vlade su podsjetili da taj sindikat okuplja većinu zaposlenih u zdravstvu, uključujući i ljekare, te postavili pitanje razloga nezadovoljstva.

„Ako je većinski sindikat, koji okuplja oko četiri petine zaposlenih u zdravstvu, uključujući i doktore, specijaliste i subspecijaliste, prihvatio ponuđeno rješenje, onda je potpuno legitimno postaviti pitanje u čemu je stvarni problem“, istaknuto je.

Dodali su da su ljekari, zbog linearnog povećanja, već dobili nominalno najveće iznose povećanja plata.

„Tvrdnje da su oštećeni ne stoje, a pokušaj da se javnosti predstavi da su zanemareni nema uporište u stvarnim pokazateljima“, naveli su iz Vlade TK.

Istaknuto je i da zahtjev za usklađivanje koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste nije bio predmet ovog sporazuma, nego je planiran kao treći korak koji bi trebao biti riješen kroz naredni kolektivni pregovarački ciklus.

Vlada Tuzlanskog kantona odbacila je i tvrdnje da se ulaganja u zdravstvo svode samo na pitanje plata, naglašavajući da se paralelno ulaže u zapošljavanje mladih ljekara, specijalizacije, medicinsku opremu i zdravstvene ustanove.

U ciklusu 2024/2025 finansiran je angažman 110 doktora medicine, dok je za naredni program data saglasnost za angažman dodatnih 87 doktora. Također je upućen prijedlog za 76 specijalizacija i 27 subspecijalizacija, dok je za investicioni program UKC-a Tuzla osigurano više od 26 miliona KM, a dodatna tri miliona KM planirana su za domove zdravlja u kantonu.

„Svako insistiranje da se sredstva, umjesto u jačanje zdravstvenog sistema i poboljšanje uslova liječenja pacijenata, usmjeravaju isključivo na dodatna povećanja za najplaćenije kategorije zaposlenih, nije ni pravično ni održivo“, poručili su iz Vlade TK.

Naglašeno je i da je dijalog sa Strukovnim sindikatom vođen kroz više sastanaka, ali da se sindikat, nakon što nije dobio ono što je tražio mimo ranije usaglašenog okvira, odlučio za proteste i javni pritisak.

„Vlada Tuzlanskog kantona ostaje opredijeljena za dijalog, ali neće pristati na iskrivljavanje činjenica i pokušaje da se interes jedne grupe zaposlenih predstavi kao interes cjelokupnog zdravstvenog sistema“, zaključeno je na konferenciji.