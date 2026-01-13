Vlada TK traži zabranu štrajka u pravosuđu

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici razmatrala Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o štrajku dijela zaposlenih u pravosudnim institucijama TK, te donijela zaključke usmjerene na zaštitu zakonitosti, pravne sigurnosti i nesmetanog funkcionisanja pravosudnog sistema.

Reprezentativnost sindikata i zahtjev za zabranu štrajka

Vlada TK smatra da udruženje građana Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu, nema odgovarajuću reprezentativnost stečenu na zakonom definiran način, a time niti legitimitet da sa Vladom razgovara o pitanjima iz radnog odnosa. S tim u vezi, a u skladu sa važećim propisima, Vlada je danas zadužila Kantonalno pravobranilaštvo da u najkraćem roku, a najduže od 10 dana, poduzme potrebne radnje i aktivnosti i podnese tužbeni zahtjev nadležnom sudu za oglašavanje nezakonitih rješenja o reprezentativnosti donesenih od strane pet sudova na području Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva, kao i tužbeni zahtjev za zabranu štrajka.

Vlada Tuzlanskog kantona naglašava da je riječ o odgovornom i institucionalnom postupanju, koje ima za cilj očuvanje stabilnosti pravosudnog sistema, zaštitu prava svih zaposlenika i poštivanje zakona kao temelja svakog socijalnog dijaloga.

Rast plata, sporazumi i najavljena povećanja u 2026.

Vlada TK već godinama vodi aktivnu i odgovornu politiku prema pravima radnika i sindikalnim partnerima, te je kroz pregovore sa reprezentativnim sindikatom osigurala brojna unapređenja – od kontinuiranog rasta plaća (ukupno 41,5% od 2022. – decembra 2025.godine), do poboljšanja uslova rada i izmjena propisa koje olakšavaju zapošljavanje u pravosudnim institucijama.

Uz navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona je nedavno, krajem prošle kalendarske godine okončala socijalni dijalog za reprezentativnim Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH, koji je rezultirao potpisivanjem sporazuma i aneksa kojima se utvrđuje osnovica za obračun plaće, najniža plaća, te iznosi toplog obroka i regresa za uposlenike u sektorima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, policije, državne službe, pravosuđa i kulture u Tuzlanskom kantonu za 2026. godinu.

Ovim sporazumima je državnim službenicima i namještenicima, uključujući i zaposlene u pravosudnim institucijama u TK, povećana plata za 7% od 1. januara i dodatnih 3% od 1. septembra 2026. godine.

Ishod ovakvog sporazuma i anexa jeste da su državni službenici i namještenici, uključujući i one u pravosuđu, među najplaćenijim u kantonima Federacije BiH, te je bilo kakva priča o uredbama i dodacima na platu, u ovom momentu neprihvatljiva.

Istovremeno, Vlada ostaje posvećena nastavku partnerskih pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima, uz jasno i već pokazano opredjeljenje da se unapređenje prava zaposlenih ostvaruje kroz zakonite i održive mehanizme.