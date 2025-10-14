Vlada TK usvojila izmjene pedagoških standarda i odobrila podršku vjerskim zajednicama

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost da predsjedniku, članovima i sekretaru Kantonalne komisije za polaganje stručnog ispita namještenika u organima državne službe, naknade za rad u Komisiji iznose 150 KM za članove i sekretara i 200 KM za predsjednika Komisije.

Zbog popune pravnih praznina, te potrebe usklađivanja sa novim Nastavnim planom i programom za osnovne škole, koji je donesen 2024. godine, Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje. Ovim izmjenama Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s aktivnostima usmjerenim ka modernizaciji i unapređenju obrazovnog sistema, te stvaranju jasnijeg i pravednijeg okvira za rad nastavnika u skladu s novim kurikularnim pristupom.

Vlada je danas odobrila 10.000 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli na ime refundacije troškova nastalih u toku realizacije Parohijskih dana Sabornog hrama u Tuzli. Također, odobreno je i 200.000 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom kao finansijska podrška za završetak izgradnje Edukativnog centra u kompleksu Behram-begove medrese u Tuzli.

Vlada je danas odobrila prijenos vlasništva nad stalnim sredstvima sa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Poljoprivredni zavod, upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala članove Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.