Vlada TK usvojila prioritete, veća ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i sigurnost

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Godišnji program rada za 2026. godinu, kojim su definirani prioriteti djelovanja kantonalnih institucija s fokusom na kvalitetnije javne usluge, veća ulaganja u infrastrukturu i snažniju podršku građanima u oblastima obrazovanja, zdravstva, sigurnosti, privrede i socijalne zaštite.

Program rada obuhvata ukupno 81 program kantonalnih ministarstava, od čega je 47 usmjereno na realizaciju strateških ciljeva i razvojnih projekata, dok se 34 programa odnose na redovne i zakonom propisane nadležnosti institucija.

Među najznačajnijim planiranim aktivnostima izdvajaju se nastavak rekonstrukcije i adaptacije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli, zgrade Policijske uprave Živinice i objekta Općinskog suda u Lukavcu. Time Vlada nastavlja povezivati strateško planiranje s konkretnim potrebama građana i modernizacijom javnog sektora.

Poseban akcenat u 2026. godini bit će stavljen na unapređenje javne sigurnosti, jačanje kapaciteta policije i efikasnije pružanje upravnih usluga građanima. U oblasti obrazovanja planirana su ulaganja u predškolske kapacitete, digitalizaciju škola, podršku učenicima i studentima, kao i nastavak aktivnosti na razvoju univerzitetske infrastrukture.

Značajna sredstva planirana su i za zdravstveni sektor, uključujući investicijska ulaganja u zdravstvene ustanove, podršku UKC-u Tuzla, nabavku opreme i jačanje dostupnosti zdravstvene zaštite.

Programom su predviđene i mjere za jačanje privrede, podršku malim i srednjim preduzećima, ženskom poduzetništvu, digitalnoj i zelenoj tranziciji, kao i ulaganja u vodnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, turizam, saobraćaj i lokalni razvoj.

Značajno mjesto imaju i mjere socijalne zaštite, podrška porodicama sa djecom, boračkoj populaciji, mladima, kulturi i sportu, što potvrđuje opredjeljenje Vlade da razvoj Kantona gradi kroz istovremeno jačanje ekonomskih, institucionalnih i društvenih kapaciteta.

Tokom 2026. godine Vlada Tuzlanskog kantona realizirat će i opsežan normativni i tematski plan rada, uz nastavak aktivnosti na evropskim integracijama, provođenju razvojnih politika i usklađivanju rada institucija sa savremenim standardima upravljanja, s ciljem unapređenja kvaliteta života građana Tuzlanskog kantona.