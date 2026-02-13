Vlada TK utvrdila dopune zakona, proširuju se prava djece šehida i boraca

Vlada Tuzlanskog kantona je, uvažavajući dostavljenu inicijativu i jasno iskazane potrebe branilačke populacije, danas utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Predloženim rješenjima dodatno se jačaju socijalna sigurnost i dostojanstvena briga o djeci šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, te se preciznije i pravednije uređuju pojedina prava u skladu sa životnim okolnostima i praksom.

Izmjenama se, između ostalog, omogućava da i dijete šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca, rođeno u braku ili vanbračnoj zajednici, može biti obuhvaćeno zakonom i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu, čime se otklanja dosadašnje ograničenje vezano isključivo za redovno školovanje do 25. godine života. Kod stipendiranja se uvodi izuzetak, za studente integrisanih studija od najmanje pet godina i 300 ECTS bodova, koji omogućava ostvarivanje prava do 27. godine života.

Također, proširuje se obim prava na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za demobilisane branioce i članove porodica šehida-poginulih branilaca u slučajevima kada zbog povrede ili bolesti prijeti trajna nepokretnost ili je liječenje nužno radi ublažavanja posljedica koje se manifestuju kroz nepokretnost. Predloženom dopunom se predviđa i izrada novog prečišćenog teksta Zakona.