Vlada TK utvrdila dopune zakona, proširuju se prava djece šehida i boraca

Jasmina Ibrahimović

Vlada Tuzlanskog kantona je, uvažavajući dostavljenu inicijativu i jasno iskazane potrebe branilačke populacije, danas utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Predloženim rješenjima dodatno se jačaju socijalna sigurnost i dostojanstvena briga o djeci šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, te se preciznije i pravednije uređuju pojedina prava u skladu sa životnim okolnostima i praksom.

Izmjenama se, između ostalog, omogućava da i dijete šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca, rođeno u braku ili vanbračnoj zajednici, može biti obuhvaćeno zakonom i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu, čime se otklanja dosadašnje ograničenje vezano isključivo za redovno školovanje do 25. godine života. Kod stipendiranja se uvodi izuzetak, za studente integrisanih studija od najmanje pet godina i 300 ECTS bodova, koji omogućava ostvarivanje prava do 27. godine života.

Također, proširuje se obim prava na banjsko-klimatsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju za demobilisane branioce i članove porodica šehida-poginulih branilaca u slučajevima kada zbog povrede ili bolesti prijeti trajna nepokretnost ili je liječenje nužno radi ublažavanja posljedica koje se manifestuju kroz nepokretnost. Predloženom dopunom se predviđa i izrada novog prečišćenog teksta Zakona.

pročitajte i ovo

Vijesti

U toku gašenje Koksare Lukavac, pogoni se zaustavljaju nakon odluke povjerilaca

Tuzla i TK

Vlada TK i Caritas Švicarske pokreću kantonalnu inicijativu protiv energetskog siromaštva

Sport

Reprezentacija BiH 27. februara u Mejdanu, Vlada TK najavila punu podršku

Tuzla i TK

Ministar privrede TK i načelnik Čelića najavili nove zajedničke projekte

Tuzla i TK

Vlada TK nastavlja ulaganja u UKC Tuzla, uskoro i drugi linearni...

Vijesti

Vlada TK ulaže u proširenje i strateško jačanje Aerodroma Tuzla

Vijesti

Kampanja „Tvoja prava su i moja prava“ predstavljena u Tuzli, fokus na ljudska prava osoba sa invaliditetom

Sport

Sloboda utakmicom protiv Gradine počinje pripreme za nastavak sezone

Istaknuto

Dojava o bombi u Lukavcu, evakuisane sve škole, policija na terenu vrši preglede

Politika

KO SDP Tuzla optužio SBiH za zloupotrebu prostorija TK, traže hitnu istragu i očitovanje nadležnih organa

Vijesti

U toku gašenje Koksare Lukavac, pogoni se zaustavljaju nakon odluke povjerilaca

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]