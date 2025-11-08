Vlažan i klizav kolovoz širom BiH, vozačima se savjetuje oprez

RTV SLON
Mokar ili vlažan kolovoz - Stanje na putevima/ Saobraćaj u BiH: Mokri i klizavi kolovozi, povećan oprez zbog obilnih padavina
Foto: RTV Slon/ Stanje na putevima

Jutros se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom i klizavom kolovozu. Zbog temperaturnih oscilacija mogući su odroni zemlje i kamenja, posebno u višim planinskim predjelima i na prevojima, dok magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Na magistralnom pravcu Srbac–Derventa potpuno je obustavljen saobraćaj zbog postavljanja završnog sloja asfalta, a vozila su preusmjerena na obilaznicu Srbac–Prnjavor–Derventa.

Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene na dionici Dobro Polje–Miljevina, od 8 do 17 sati dolazi do povremenih obustava u trajanju do 45 minuta. Privremene obustave prisutne su i na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, gdje se saobraćaj odvija alternativnim pravcima.

Radovi su aktivni i na više važnih dionica, uključujući dijelove autoceste A1 (Podlugovi–Sarajevo sjever i Visoko–Kakanj), te magistralne puteve Vrtoče–Bosanski Petrovac, Semizovac–Olovo, Žepče–Maglaj, Zavidovići–Vozuća, Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje, Konjic–Jablanica, Jablanica–Prozor, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča, Mostar–Čitluk i ulaz u Neum.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali se vozači upozoravaju na moguća usporenja zbog uvođenja novog EES sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj (kod Zvornika) zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, a autobusi mogu koristiti Šepak, koji je za teretni saobraćaj otvoren radnim danima od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, dok vikendom prelazak teretnih vozila važi samo u noćnim terminima od 22 do 06 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vikend uz pojačan promet i duža zadržavanja na graničnim prelazima

Istaknuto

Oprez na cestama širom BiH: Mokri kolovozi i učestali odroni

Istaknuto

Saobraća se po mjestimično vlažnom kolovozu, magla i odroni usporavaju vožnju...

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla, radovi i odroni usporavaju saobraćaj

Istaknuto

Stanje na putevima u BiH: Mokri kolovozi i brojni radovi, vozačima...

Istaknuto

Oprez na putevima: Mokar kolovoz, magla i brojni radovi širom BiH

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pružena 201 zdravstvena usluga

Vijesti

Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna četiri dana?

Vijesti

Von der Leyen obećava da će EU pojačati napore u zaštiti klime

Tuzla i TK

Na društvenim mrežama se šire dezinformacije o vlasništvu Doma penzionera Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]