Vlažan i klizav kolovoz širom BiH, vozačima se savjetuje oprez

Jutros se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom i klizavom kolovozu. Zbog temperaturnih oscilacija mogući su odroni zemlje i kamenja, posebno u višim planinskim predjelima i na prevojima, dok magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Na magistralnom pravcu Srbac–Derventa potpuno je obustavljen saobraćaj zbog postavljanja završnog sloja asfalta, a vozila su preusmjerena na obilaznicu Srbac–Prnjavor–Derventa.

Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene na dionici Dobro Polje–Miljevina, od 8 do 17 sati dolazi do povremenih obustava u trajanju do 45 minuta. Privremene obustave prisutne su i na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, gdje se saobraćaj odvija alternativnim pravcima.

Radovi su aktivni i na više važnih dionica, uključujući dijelove autoceste A1 (Podlugovi–Sarajevo sjever i Visoko–Kakanj), te magistralne puteve Vrtoče–Bosanski Petrovac, Semizovac–Olovo, Žepče–Maglaj, Zavidovići–Vozuća, Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje, Konjic–Jablanica, Jablanica–Prozor, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča, Mostar–Čitluk i ulaz u Neum.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali se vozači upozoravaju na moguća usporenja zbog uvođenja novog EES sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj (kod Zvornika) zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, a autobusi mogu koristiti Šepak, koji je za teretni saobraćaj otvoren radnim danima od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, dok vikendom prelazak teretnih vozila važi samo u noćnim terminima od 22 do 06 sati.