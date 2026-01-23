Vlažni kolovozi i magla otežavaju saobraćaj širom BiH, opasnost od poledice u višim predjelima

Jasmina Ibrahimović
Mokar ili vlažan kolovoz - Stanje na putevima/ Saobraćaj u BiH: Mokri i klizavi kolovozi, povećan oprez zbog obilnih padavina
Foto: RTV Slon/ Stanje na putevima

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu M-17 Kosova–Maglaj. Vozačima se preporučuje alternativni pravac Bradići-Ševarlije, do završetka policijskog uviđaja.

Jutros se u Bosni i Hercegovini saobraća po pretežno vlažnim i mokrim kolovozima, dok u višim predjelima postoji opasnost od poledice zbog niskih temperatura.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost, posebno u kotlinama i na širem području Bihaća, Gornjeg Vakufa/Uskoplja (Makljen), Livna, Kupresa, Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Grahova, kao i širem području Mostara i zapadnog dijela Sarajeva. Vozače upozoravamo i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz, a posebno izdvajamo putne pravce Jajce-Crna Rijeka-Banja Luka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Savjetujemo smanjenje brzine kretanja, veći razmak između vozila te dodatna pažnja na dionicama sa mogućom poledicom i smanjenom vidljivošću.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

