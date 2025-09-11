Vozačima upozorenje na opasne udarne rupe i odrone na putevima

Uslovi za vožnju su, nakon snažnog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra koji je tokom noći pogodio veći Bosne i Hercegovine, otežani, a na kolovozima su prisutne udarne rupe ispunjene vodom koje se teško uočavaju. Na više dionica prijavljena je i pojava odrona. Pored toga, na putevima se mogu naći polomljeno drveće, granje i drugi materijali koje je vjetar nanio. iz BIHAMK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, te drže sigurno rastojanje.

Zbog sanacije škarpi na magistralnom putu M-16 Jajce-Crna Rijeka saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila (postavljeni semafori).

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu, na magistralnom putu M-17 Konjic–Jablanica (iza tunela Crnaja), izmijenjen je režim saobraćaja. Od 00 do 24 sata, saobraća se naizmjenično jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju (semafore).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Jablanica-Prozor, Posušje-GP Osoje, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Semizovac-Olovo.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.