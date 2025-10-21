Vremenska prognoza: Umjereno oblačno vrijeme danas

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana očekuje se povremena slaba kiša. Padavine će najprije zahvatiti područje Krajine, a potom se proširiti i na ostatak zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretala se između 4 i 10, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 14 do 20 stepeni.

U srijedu, 22. oktobra, u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu. Vjetar će biti slab, južnog smjera, a temperature će se kretati od 6 do 11 stepeni, na jugu do 14, dok će dnevne vrijednosti biti između 14 i 20 stepeni.

U četvrtak, 23. oktobra, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetka i slaba kiša moguća je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, dok se u kotlinama i uz riječne tokove predviđa magla ili niska oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren južnog smjera, jutarnje temperature između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni, a dnevne između 16 i 22 stepena.

U petak, 24. oktobra, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom, uglavnom u jutarnjim satima i prije podne. Jutarnja temperatura zraka biće između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 16 do 22 stepena.