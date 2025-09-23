Vremenska prognoza: Sunčano uz povremenu kišu na zapadu

Vremenska prognoza BiH 23.9.2025

Vremenska prognoza BiH 23.9.2025 najavljuje promjenjive uslove, s više oblačnosti na zapadu i sjeverozapadu zemlje gdje tokom dana može pasti malo kiše. U ostatku Bosne i Hercegovine prije podne se očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će u drugoj polovini dana oblačnost postepeno rasti.

Jutro će biti svježije, s najnižom temperaturom zraka između 8 i 14 stepeni, a na jugu zemlje do 17 stepeni. Tokom dana očekuje se porast temperature, pa će najviše dnevne vrijednosti biti između 25 i 31 stepen.

Vjetar i atmosferski uslovi

Prema prognozi, vjetar će u većem dijelu zemlje puhati slab do umjeren, većinom južnog smjera, dok će u sjevernim područjima prevladavati sjeverni smjer. Ovakva raspodjela vjetra donijet će različite vremenske prilike u zavisnosti od regije, pa će zapad i sjeverozapad imati nešto nestabilniji dan, dok će jug i istok zadržati više sunčanih intervala.

Najtopliji dio dana

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 25 i 31 stepen, što je iznad prosjeka za kraj septembra. Topliji zrak koji dolazi sa juga donijet će osjećaj kasnog ljeta, iako će u večernjim satima osjetno svježije temperature podsjećati na dolazak jeseni.

Zaključak za putnike i građane

Za građane i putnike važno je znati da će vremenska prognoza BiH 23.9.2025 donijeti povoljne prilike za boravak na otvorenom u većem dijelu zemlje. Ipak, na zapadu i sjeverozapadu moguće su kratkotrajne padavine, pa se preporučuje da se u tim krajevima ponese lagana kišna oprema.