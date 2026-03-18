Vremenska prognoza: Danas kiša, ponegdje i snijeg

Vremenska prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu ili susnježicu u nižim predjelima, dok u višim područjima pada snijeg.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, padavine će tokom dana postepeno slabiti, a u večernjim satima očekuje se njihov prestanak i djelimično razvedravanje.

Puše umjeren do jak vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 7, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 5 i 10, na jugu do 13 stepeni.

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Pogoršanje vremena praćeno padavinama moglo bi pojačati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata.

Zbog nižih temperatura i povećane vlažnosti zraka, osjet hladnoće biće izraženiji, što bi se posebno moglo odraziti na osobe sa kardiovaskularnim problemima i astmatičare. Preporučuje se slojevito i toplije odijevanje, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti.