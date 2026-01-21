Vremenska prognoza: Danas oblačno uz niske temperature

Vremenska prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima u Hercegovini se mjestimično očekuje slaba kiša, dok na planinama može pasti i slab snijeg. Vjetar će biti slab, uglavnom istočnog i jugoistočnog pravca. Dnevne temperature kretat će se većinom od -2 do 2 stepena, dok će na jugu zemlje dosezati do 8 stepeni.

Biometeorološke prilike ostaju relativno povoljne. Ipak, hladnoća će imati nepovoljan uticaj, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada se osjetljivim osobama savjetuje dodatni oprez na otvorenom.

Tokom dana uslovi će biti nešto prijatniji zahvaljujući blagom zatopljenju i povremenim sunčanim periodima. Više sunčanih intervala očekuje se u Hercegovini, Krajini, na jugozapadu Bosne i u planinskim predjelima. Sjever zemlje i dijelovi centralne Bosne mogu ostati pod maglom i niskom naoblakom, što će zadržavati niže temperature i usporavati njihov dnevni porast.