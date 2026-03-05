Vremenska prognoza: Danas oblačno uz visoke dnevne temperature

Arnela Šiljković - Bojić
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vremenska prognoza

Prema prognozi FHMZ, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

U jutarnjim satima i prijepodne moguća je slaba kiša, dok se na vrhovima planina očekuje i slab snijeg. Poslijepodne će biti stabilnije i sunčanije, bez padavina. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 3 do 9 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 11 i 17, a na jugu zemlje do 19 stepeni.

Tmurno vrijeme u prvom dijelu dana može utjecati na raspoloženje većeg dijela populacije, dok bi hronični bolesnici i meteoropate mogli osjetiti pojačane tegobe. Zbog povećane vlažnosti zraka i priliva hladnijeg zraka preporučuje se slojevito i toplije odijevanje. U poslijepodnevnim satima, uz djelimičnu stabilizaciju vremenskih prilika, biometeorološka situacija će se poboljšati, ali se i dalje savjetuje umjerena fizička aktivnost.

