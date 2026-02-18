Vremenska prognoza: Danas sunčano, povoljnija i bioprognoza

Vremenska prognoza

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Prema kraju dana i tokom noći vjetar u skretanju na južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 2, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 11 °C.

Biometeorološka prognoza