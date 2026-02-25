Vremenska prognoza: Danas sunčano uz ugodne dnevne temperature

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija

Vremenska prognoza za srijedu, 25 februar 2026. godine, prema objavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda:

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

Stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nakon prohladnih, mjestimično i maglovitih jutarnjih sati, izraženije u unutrašnjosti zemlje, u nastavku dana sa porastom temperaturnih vrijednosti i ugodnije. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti nešto više pažnje odijevanju tokom jutra i večeri.

