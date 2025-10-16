Vremenska prognoza: Danas sunčano uz ugodne dnevne temperature

Danas u Tuzli očekuje se sunčan i suh dan s temperaturama od 3°C ujutro do 16°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,9 m/s. Padavine nisu predviđene. Preporučuje se lagana jakna ili džemper tokom dana, a ujutro i navečer toplija odjeća zbog nižih jutarnjih temperatura. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

7 Dana

U narednih 7 dana u Tuzli očekuju se promjenjivi vremenski uslovi, s početkom kišnih dana od srijede. Temperature će varirati od 2°C do 20°C, s umjerenim vjetrovima. Najbolji dan za izlet je utorak, 21. oktobra, kada je predviđeno suho vrijeme s temperaturom do 18°C i samo 15% vjerojatnosti padavina. Nema aktivnih upozorenja za regiju.