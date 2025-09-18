Vremenska prognoza: Danas sunčano uz ugodne temperature

Arnela Šiljković - Bojić
Vremenska prognoza, sunčano vrijeme, toplota, ljeto, vrućine, sparine/ Bez ijednog pljuska na vidiku: Biljke, ljudi i gradovi trpe pod sunčevim udarima
Foto: RTV Slon/ Sunce

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekuje se sunčan i topao dan s temperaturama koje će se kretati od 7°C u ranim jutarnjim satima do 23°C tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5.4 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho.

7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se stabilno i toplo vrijeme s temperaturama koje će rasti do 31°C u ponedjeljak, a zatim blago opadati. Padavine su predviđene od utorka, s povećanom vjerojatnošću pljuskova u srijedu i četvrtak, ali bez značajnijih količina. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 21. septembra, jer će biti sunčano, toplo i bez padavina, s temperaturom do 30°C. Nema upozorenja za ovaj period.

15 dana: U dugoročnoj prognozi za Tuzlu, nakon prvog toplog perioda, očekuje se postepeno hlađenje s temperaturama koje će padati na oko 5-6°C krajem septembra, praćeno češćim padavinama i pljuskovima od 29. septembra. Za putovanje preporučujem period od 19. do 22. septembra, jer će vrijeme biti najstabilnije, toplo i suho. Kasnije, od 23. septembra, budite spremni na hladnije uvjete i povremene pljuskove. Nema upozorenja za ovaj period.

Opširnije čitajte na: vremenskaprognoza.ba

pročitajte i ovo

Istaknuto

Služba za zapošljavanje TK objavila Javni poziv poslodavcima

Istaknuto

Sajam knjige 2025: Tuzla književni centar regije od 24. do 28. septembra

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla i niska oblačnost otežavaju vožnju u dijelovima BiH

BiH

Odbor za ustavna pitanja: Referendum u RS-u ne ugrožava vitalne interese

Istaknuto

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]