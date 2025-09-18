Vremenska prognoza: Danas sunčano uz ugodne temperature

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekuje se sunčan i topao dan s temperaturama koje će se kretati od 7°C u ranim jutarnjim satima do 23°C tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5.4 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho.

7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se stabilno i toplo vrijeme s temperaturama koje će rasti do 31°C u ponedjeljak, a zatim blago opadati. Padavine su predviđene od utorka, s povećanom vjerojatnošću pljuskova u srijedu i četvrtak, ali bez značajnijih količina. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 21. septembra, jer će biti sunčano, toplo i bez padavina, s temperaturom do 30°C. Nema upozorenja za ovaj period.

15 dana: U dugoročnoj prognozi za Tuzlu, nakon prvog toplog perioda, očekuje se postepeno hlađenje s temperaturama koje će padati na oko 5-6°C krajem septembra, praćeno češćim padavinama i pljuskovima od 29. septembra. Za putovanje preporučujem period od 19. do 22. septembra, jer će vrijeme biti najstabilnije, toplo i suho. Kasnije, od 23. septembra, budite spremni na hladnije uvjete i povremene pljuskove. Nema upozorenja za ovaj period.

