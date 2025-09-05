Vremenska prognoza: Danas sunčano uz visoke temperature

Danas

Danas: Danas u Tuzli očekujemo sunčan i topao dan s temperaturama koje će se kretati od 13°C u ranim jutarnjim satima do 30°C tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 4,7 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da će dan biti suh. Preporučujemo laganu ljetnu odjeću, sunčane naočale i kapu za zaštitu od sunca. Nemojte zaboraviti dovoljno tekućine zbog visokih temperatura. Nema aktivnih upozorenja za danas. 7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se stabilno vrijeme s temperaturama između 27°C i 31°C. Većinom će biti sunčano, ali od srijede 10. septembra mogući su pljuskovi, s najvećom vjerovatnoćom padavina u četvrtak 11. septembra. Najbolji dan za izlet je utorak 9. septembra, jer će biti najtoplije i bez padavina. Preporučujemo planiranje aktivnosti na otvorenom do utorka. Nema upozorenja za ovaj period. 15 dana: U periodu od 15 dana, vrijeme u Tuzli će postepeno postati nestabilnije s učestalijim pljuskovima, posebno od ponedjeljka 15. septembra. Temperature će se kretati oko 26°C do 29°C. Za putovanje, preporučujemo period do utorka 9. septembra, jer će kasnije biti više kišnih dana. Ako planirate izlet, bolje je to učiniti u prvih 7 dana. Nema upozorenja za ovaj period.