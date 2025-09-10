Vremenska prognoza: Danas toplo, poslijepodne moguća kiša

Vremenska prognoza Tuzla

Danas: Danas u Tuzli očekujemo toplo vrijeme s temperaturama do 29 stepeni tokom dana. U ranim jutarnjim satima bit će suho, ali poslijepodne između 15:00 i 18:00 mogući su pljuskovi s niskim količinama padavina. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 7.9 m/s. Obucite laganu odjeću, ali ponesite kišobran ili kapu za poslijepodnevne sate. Aktívno je upozorenje za grmljavinu od 09:00 do 14:00, pa budite oprezni ako planirate vanjske aktivnosti u tom periodu. 7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekujemo promjenjivo vrijeme s povremenim pljuskovima.

Subota, 13. septembra, će biti najbolji dan za izlet jer je prognozirano sunčano i suho s temperaturom do 29 stepeni. U nedjelju i tokom sljedeće sedmice mogući su češći pljuskovi, posebno u utorak i srijedu. Temperaturni raspon će biti između 24 i 29 stepeni, što je ugodno za septembarske dane. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period nakon današnjeg. 15 dana: U dugoročnoj prognozi za Tuzlu, period od 15 dana pokazuje nastavak promjenjivog vremena s učestalijim pljuskovima u drugoj polovini septembra. Najpovoljniji period za putovanje bi bio od 19. do 20. septembra, kada su padavine minimalne i temperature stabilne oko 26 stepeni. Kasnije, od 22. septembra, očekuju se obilniji pljuskovi, pa planirajte putovanje ranije u mjesecu kako biste izbjegli kišne dane. Nema dugoročnih upozorenja za regiju u ovom periodu.

Opširnije čitajte na: https://vremenskaprognoza.ba/