Vremenska prognoza: Danas toplo, poslijepodne moguća kiša

Arnela Šiljković - Bojić
Promjenjivo vrijeme/ Sunčano, umjereno oblačno
Foto: RTV Slon/ Vremenska prognoza

Vremenska prognoza Tuzla

Danas: Danas u Tuzli očekujemo toplo vrijeme s temperaturama do 29 stepeni tokom dana. U ranim jutarnjim satima bit će suho, ali poslijepodne između 15:00 i 18:00 mogući su pljuskovi s niskim količinama padavina. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 7.9 m/s. Obucite laganu odjeću, ali ponesite kišobran ili kapu za poslijepodnevne sate. Aktívno je upozorenje za grmljavinu od 09:00 do 14:00, pa budite oprezni ako planirate vanjske aktivnosti u tom periodu. 7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekujemo promjenjivo vrijeme s povremenim pljuskovima.

Subota, 13. septembra, će biti najbolji dan za izlet jer je prognozirano sunčano i suho s temperaturom do 29 stepeni. U nedjelju i tokom sljedeće sedmice mogući su češći pljuskovi, posebno u utorak i srijedu. Temperaturni raspon će biti između 24 i 29 stepeni, što je ugodno za septembarske dane. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period nakon današnjeg. 15 dana: U dugoročnoj prognozi za Tuzlu, period od 15 dana pokazuje nastavak promjenjivog vremena s učestalijim pljuskovima u drugoj polovini septembra. Najpovoljniji period za putovanje bi bio od 19. do 20. septembra, kada su padavine minimalne i temperature stabilne oko 26 stepeni. Kasnije, od 22. septembra, očekuju se obilniji pljuskovi, pa planirajte putovanje ranije u mjesecu kako biste izbjegli kišne dane. Nema dugoročnih upozorenja za regiju u ovom periodu.

Opširnije čitajte na: https://vremenskaprognoza.ba/

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pružene 252 zdravstvene usluge

Vijesti

Pet večernjih navika koje uništavaju san i zdravlje

Istaknuto

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili deveti dan septembra?

BiH

Zahtjev Ustavnom sudu: Delegati Kluba Bošnjaka traže ocjenu odluka NSRS

BiH

Uskoro isplata pomoći za borce i invalide odbrambeno-oslobodilačkog rata

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]