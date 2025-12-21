Vremenska prognoza: Danas u Tuzli na snazi upozorenje

Prema posljednjem mjerenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda Federacije BiH, zabilježenom 21. decembra u 7 sati, u Tuzli je izmjereno 4 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka iznosi 100 posto, dok je barometarski pritisak 983,5 hPa.

Gusta magla jutros je zahvatila područje Tuzle i šireg regiona, zbog čega je izdato žuto upozorenje.

Vjetar je slab, promjenjivog smjera jugoistoka, bez značajnije brzine, što dodatno pogoduje zadržavanju magle u kotlinama.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju građane da budu oprezni zbog smanjene vidljivosti.

„Budite svjesni lokalno guste magle. Može izrazito uticati na rutinske aktivnosti na otvorenom, izazvati kašnjenje letova i zatvaranje aerodroma, otežane uslove za vožnju i duže vrijeme putovanja“, navodi se u upozorenju FHMZ-a.

Prema prognozama, magla će se zadržavati naročito u kotlinama, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na cesti.