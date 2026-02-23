Vremenska prognoza: Danas umjereno oblačno uz ugodne dnevne temperature

Arnela Šiljković - Bojić

Vremenska prognoza

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. U prijepodnevnim satima prolazno će biti i pretežno oblačno, a tek ponegdje na sjeveru Bosne može pasti slaba i kratkotrajna kiša.

Vjetar će biti slab, zapadnog i jugozapadnog smjera.

Dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 10 i 16 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilnije vrijeme, uz porast temperature i duže sunčane intervale, trebalo bi pozitivno djelovati na raspoloženje većine građana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogle bi biti slabijeg intenziteta. Ipak, preporučuje se umjeren tempo aktivnosti i slojevito odijevanje, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Kiša, snijeg i pad temperature, večeras moguć snijeg i u nizinama...

Vijesti

Nakon naglog zahlađenja stiže proljeće, meteorolozi najavljuju stabilnije i toplije dane

BiH

Vremenska prognoza: Danas sunčano, povoljnija i bioprognoza

BiH

Kakvo nas vrijeme čeka prvog dana Ramazana, vjerovanje kaže da takav...

Vijesti

Vremenska prognoza: Promjenljivo vrijeme narednih dana

Istaknuto

Danas oblačno i kišovito, razvedravanje poslijepodne

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 13 beba

Magazin

Proljetne alergije: Kako ublažiti simptome?

Vijesti

Akcija “Ada”: Policija RS-a uhapsila tri tržišna inspektora zbog primanja mita

Magazin

Evo kako pravilno odložiti iskorišteno ulje

Magazin

Trik da mlijeko nikada ne zagori: Prije nego što uključite ringlu, uradite ovo s dnom šerpe

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]