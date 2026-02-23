Vremenska prognoza: Danas umjereno oblačno uz ugodne dnevne temperature

Vremenska prognoza

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. U prijepodnevnim satima prolazno će biti i pretežno oblačno, a tek ponegdje na sjeveru Bosne može pasti slaba i kratkotrajna kiša.

Vjetar će biti slab, zapadnog i jugozapadnog smjera.

Dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 10 i 16 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilnije vrijeme, uz porast temperature i duže sunčane intervale, trebalo bi pozitivno djelovati na raspoloženje većine građana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogle bi biti slabijeg intenziteta. Ipak, preporučuje se umjeren tempo aktivnosti i slojevito odijevanje, posebno u jutarnjim i večernjim satima.