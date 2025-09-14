Vremenska prognoza: Danas za Tuzlu na snazi upozorenje

RTV SLON
Kiša i padavine, vremenska prognoza/ Kišni početak dana, naredne sedmice toplo s povremenim pljuskovima
Foto: RTV Slon/Ilustracija/ Kišno vrijeme

Danas u Tuzli očekujte promjenjivo vrijeme s početkom kišnih pljuskova tokom dana. Temperatura će se kretati od 10°C u ranim jutarnjim satima do 24°C poslijepodne. U popodnevnim satima očekuju se pljuskovi, posebno između 15:00 i 17:00 sati s jačim padavinama.

Obucite laganu jaknu ili kišni kaput zbog mogućih pljuskova, a uzmite i štitnik od kiše ako planirate biti vani tokom dana.

Trenutno je aktivno upozorenje za grmljavinu od 10:00 do 15:00, pa budite oprezni ako ste na otvorenom.

Vrijeme u Tuzlanskom kantonu

U Tuzlanskom kantonu danas će preovladavati kišovito vrijeme sa pojačanim padavinama tokom poslijepodnevnih sati. Aktivno je upozorenje za obilne padavine od 20 do 40 l/m² od 13. septembra 22:00 do 14. septembra 21:59, kao i upozorenje za grmljavinu od 10:00 do 15:00 sati. Temperature će se kretati od 14°C u ranim jutarnjim satima do 24°C tokom podneva, uz umjeren vjetar.

pročitajte i ovo

BiH

Evo liste poslodavaca koji su dobili finansijsku pomoć Vlade FBiH za juli

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružene 244 zdravstvene usluge

BiH

Registracija vozila u RS skuplja zbog viših premija osiguranja

BiH

Neće svi borci dobiti jednokratnu pomoć od 200 KM

Magazin

Stručnjaci savjetuju: Najbolji način za čišćenje mrlja od ulja s odjeće

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]