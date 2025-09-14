Vremenska prognoza: Danas za Tuzlu na snazi upozorenje

Danas u Tuzli očekujte promjenjivo vrijeme s početkom kišnih pljuskova tokom dana. Temperatura će se kretati od 10°C u ranim jutarnjim satima do 24°C poslijepodne. U popodnevnim satima očekuju se pljuskovi, posebno između 15:00 i 17:00 sati s jačim padavinama.

Obucite laganu jaknu ili kišni kaput zbog mogućih pljuskova, a uzmite i štitnik od kiše ako planirate biti vani tokom dana.

Trenutno je aktivno upozorenje za grmljavinu od 10:00 do 15:00, pa budite oprezni ako ste na otvorenom.

Vrijeme u Tuzlanskom kantonu

U Tuzlanskom kantonu danas će preovladavati kišovito vrijeme sa pojačanim padavinama tokom poslijepodnevnih sati. Aktivno je upozorenje za obilne padavine od 20 do 40 l/m² od 13. septembra 22:00 do 14. septembra 21:59, kao i upozorenje za grmljavinu od 10:00 do 15:00 sati. Temperature će se kretati od 14°C u ranim jutarnjim satima do 24°C tokom podneva, uz umjeren vjetar.