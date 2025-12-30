Vremenska prognoza do kraja sedmice nejasna, možda snijeg, možda toplo

Vremenska prognoza do kraja godine sinoptički je prilično jasna. Sa sjeverozapada prema našem području strujat će hladan, ali uglavnom suv zrak. Danas i sutra bit će promjenljivo oblačno, vjetrovito i hladno, uz lokalnu pojavu snježnih pljuskova. Sutra bi snježni pljuskovi mogli zahvatiti i središnje te sjeverne krajeve regiona. Formiranje manjeg snježnog pokrivača uglavnom se očekuje iznad 500 metara nadmorske visine, a dnevne temperature kretat će se od oko 0 do najviše plus šest stepeni.

Novogodišnja noć trebala bi biti hladna, ali ne i ekstremno ledena. Već od 2. januara situacija postaje znatno složenija jer se očekuje jačanje južnog strujanja i razvoj ciklona nad Mediteranom, dok bi prema Alpama istovremeno pristizao snažan hladni front. Upravo brzina i putanja tog fronta trenutno su najveća nepoznanica u prognozama.

Jučerašnji proračuni su hladni front zadržavali nad Alpama sve do oko 7. januara, što bi kod nas značilo dominaciju toplijeg, južnog strujanja. Međutim, jutrošnji modeli donose potpuno drugačiju sliku. Prema toj varijanti, hladni front bi već 3. januara prešao istočno od Alpa, donoseći sjeveru regiona naglo zahlađenje, sjeverni vjetar i uslove za snijeg, dok bi jug hladniji zrak osjetio tek oko 7. januara.

U tom slučaju, sjeverni, zapadni i središnji dijelovi regiona, kao i najviše planine Crne Gore, umjesto kiše dobili bi obilniji snijeg, a do 7. januara snježni pokrivač bi ponegdje mogao dostići i oko 25 centimetara. Ipak, meteorolozi naglašavaju da je ovaj scenario i dalje nesiguran jer gotovo polovina ansambl prognoza zadržava duže trajanje toplijeg, južnog strujanja.

Dodatnu nesigurnost stvara činjenica da modeli još nemaju jasno definisan centar ciklona koji bi se trebao formirati oko 2. januara. Dok je taj ciklon u prognozama još uvijek samo pretpostavljena pojava, preciznije prognoze ostaju upitne. Tek nakon njegovog formiranja očekuje se stabilniji trend u proračunima.

Podsjećamo, jučer smo objavili prognozu prema kojoj se za vikend očekivalo zatopljenje i temperature i do plus 14 stepeni. Jutrošnji izlazi modela tu sliku u potpunosti mijenjaju i ponovo uvode mogućnost snijega.