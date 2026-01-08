Vremenska prognoza: Ekstremno hladni dani pred nama

Vremenska prognoza za Tuzlu: Ekstremno hladni dani pred nama, utoplite se na vrijeme!

U Tuzli se danas očekuje izrazito hladno vrijeme, s jutarnjim temperaturama koje su se spuštale do oko minus šest stepeni Celzijusa, dok će tokom dana maksimalna temperatura dosegnuti oko minus dva stepena.

U ranim jutarnjim satima mogući su slabi pljuskovi, ali se očekuje da padavine prestanu do podneva. Vjetar će puhati umjereno sa zapada, a zbog niskih temperatura i vlage na kolovozima postoji povećan rizik od poledice, posebno u jutarnjim satima.

Za regiju Tuzla aktivno je žuto upozorenje na niske temperature, koje je na snazi od sinoć u 23 sata do jutros u osam sati, uz minimalne temperature oko minus šest stepeni. Meteorolozi već za večeras najavljuju dodatno pogoršanje, s obzirom na to da će od 23 sata biti aktivirano narandžasto upozorenje koje će trajati do sutra ujutro.

Tokom tog perioda očekuju se minimalne temperature i do minus 12 stepeni Celzijusa, što može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za starije osobe, djecu i druge ugrožene kategorije stanovništva.

U narednih sedam dana Tuzlu očekuju promjenjivi vremenski uslovi. Petak će proteći u znaku oblačnog vremena i povremenih padavina, dok bi subota mogla donijeti blago zatopljenje, ali i dalje uz mogućnost kiše ili susnježice. Već u nedjelju slijedi novi talas hladnoće i osjetan pad temperatura. Prema trenutnim prognozama, najstabilniji dan u ovom periodu bit će ponedjeljak, 12. januara, kada se očekuje sunčano i suho vrijeme, ali uz niske temperature.

Gledajući dugoročnije, u periodu od narednih 15 dana u Tuzli se nazire postepeno blago zatopljenje tokom druge sedmice, s temperaturama koje će se približavati nuli. Ipak, to će pratiti češće oblačno vrijeme i povremene padavine, posebno u drugoj polovini prognoziranog perioda. Meteorolozi savjetuju građanima da redovno prate upozorenja nadležnih službi i prilagode svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima, s posebnim oprezom tokom jutarnjih i večernjih sati zbog niskih temperatura i poledice.

