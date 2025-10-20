Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan s vedrim nebom tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 3°C u ranim jutarnjim satima do 17°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 4 m/s. Padavine nisu predviđene, a uvjeti će biti potpuno suhi. Preporučuje se laganija jakna za jutarnje sate, koju možete skinuti tokom toplijeg dijela dana, uz udobnu obuću za šetnju.
7 Dana
U narednih 7 dana u Tuzli očekuju se blage temperature i uglavnom suhi uvjeti u prvoj polovini sedmice. U petak i subotu mogući su slabiji pljuskovi, ali bez značajnijih količina padavina. Najbolji dan za izlet je četvrtak, kada se očekuje sunčano vrijeme s temperaturom do 21°C i minimalnom vjerojatnošću padavina. Nedjelja donosi znatno više padavina i pad temperature, pa je bolje izbjegavati planiranje aktivnosti na otvorenom tog dana. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.