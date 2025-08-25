Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Arnela Šiljković - Bojić
Vremenska prognoza, sunčano vrijeme, toplota, ljeto, vrućine, sparine/ Bez ijednog pljuska na vidiku: Biljke, ljudi i gradovi trpe pod sunčevim udarima
Foto: RTV Slon/ Sunce

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas: Danas u Tuzli očekujemo sunčan i topao dan s temperaturama koje će se kretati od 8°C u ranim jutarnjim satima do 25°C tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5 m/s. Padavine nisu predviđene. Preporučujemo laganu ljetnu odjeću tokom dana, ali uz jaknu ili džemper za ranije jutro i večer. Nema aktivnih upozorenja za regiju. 7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekujemo stabilno vrijeme s rastućim temperaturama do petka, kada će doseći 35°C, nakon čega slijedi hlađenje. Subota će donijeti obilne pljuskove s 90% vjerovatnoće padavina. Najbolji dan za izlet je srijeda, 27. avgusta, s potpuno vedrim nebom i temperaturom od 30°C. Nema upozorenja za ovaj period. 15 dana: U periodu od 15 dana u Tuzli očekujemo toplo vrijeme s povremenim pljuskovima, posebno u prvom tjednu septembra. Temperature će se kretati između 26°C i 30°C. Za putovanje preporučujemo period od 27. avgusta do 29. avgusta, kada je vrijeme najstabilnije i suho, dok od subote, 30. avgusta, raste vjerovatnoća padavina. Nema upozorenja za ovaj period.

7 Dana

Opširnije čitajte na: vremenskaprognoza.ba

