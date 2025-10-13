Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih sedam dana?

Danas

Danas: Danas će u Tuzli biti sunčano i suho tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 16°C u podne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,7 m/s popodne. Preporučuje se lagana jakna ili džemper za jutro i veče, dok će tokom dana biti ugodno. Nema upozorenja za regiju Tuzla danas. 7 dana: U narednih sedam dana očekuje se stabilno i suho vrijeme s većinom sunčanih dana. Temperature će se kretati između 2°C i 7°C, s vrlo malo padavina. Najbolji dan za izlet je subota, 18. oktobra, kada će biti potpuno suho i sunčano s temperaturom od 4°C. Nema upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana. 15 dana: U periodu od 15 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s toplijim danima od 20. oktobra, kada temperature dosežu do 20°C. Međutim, od utorka, 21. oktobra, pa do kraja perioda očekuju se česti pljuskovi, s najvećom količinom padavina u srijedu, 22. oktobra. Za putovanje je najbolje planirati prije 21. oktobra, kada je vrijeme suš