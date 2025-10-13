Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje narednih sedam dana?

Arnela Šiljković - Bojić
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas: Danas će u Tuzli biti sunčano i suho tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 16°C u podne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,7 m/s popodne. Preporučuje se lagana jakna ili džemper za jutro i veče, dok će tokom dana biti ugodno. Nema upozorenja za regiju Tuzla danas. 7 dana: U narednih sedam dana očekuje se stabilno i suho vrijeme s većinom sunčanih dana. Temperature će se kretati između 2°C i 7°C, s vrlo malo padavina. Najbolji dan za izlet je subota, 18. oktobra, kada će biti potpuno suho i sunčano s temperaturom od 4°C. Nema upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana. 15 dana: U periodu od 15 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s toplijim danima od 20. oktobra, kada temperature dosežu do 20°C. Međutim, od utorka, 21. oktobra, pa do kraja perioda očekuju se česti pljuskovi, s najvećom količinom padavina u srijedu, 22. oktobra. Za putovanje je najbolje planirati prije 21. oktobra, kada je vrijeme suš

7 Dana

Danas: Danas će u Tuzli biti sunčano i suho tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 16°C u podne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,7 m/s popodne. Preporučuje se lagana jakna ili džemper za jutro i veče, dok će tokom dana biti ugodno. Nema upozorenja za regiju Tuzla danas. 7 dana: U narednih sedam dana očekuje se stabilno i suho vrijeme s većinom sunčanih dana. Temperature će se kretati između 2°C i 7°C, s vrlo malo padavina. Najbolji dan za izlet je subota, 18. oktobra, kada će biti potpuno suho i sunčano s temperaturom od 4°C. Nema upozorenja za regiju Tuzla u narednih 7 dana. 15 dana: U periodu od 15 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s toplijim danima od 20. oktobra, kada temperature dosežu do 20°C. Međutim, od utorka, 21. oktobra, pa do kraja perioda očekuju se česti pljuskovi, s najvećom količinom padavina u srijedu, 22. oktobra.

Opširnije čitajte na: https://vremenskaprognoza.ba/

pročitajte i ovo

Vijesti

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je devet beba

Magazin

Imate bijele mrlje na noktima? Evo šta to znači

Magazin

Trikovi s aluminijskom folijom koji olakšavaju svakodnevni život

Istaknuto

Tuzla nastavlja s čišćenjem riječnih korita: „Prevencija je najbolja zaštita od poplava“

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]