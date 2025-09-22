Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Danas

Danas: Danas u Tuzli očekuje se sunčan i topao dan s temperaturama koje će tokom dana porasti do 31°C. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5,4 m/s tokom poslijepodnevnih sati. Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho. Preporučuje se lagana letnja odjeća, sunčane naočale i kapa za zaštitu od sunca. Nemojte zaboraviti dovoljno tekućine zbog visokih temperatura.

7 dana: U narednih 7 dana u Tuzli očekuju se promjenjivi vremenski uslovi. Prvih nekoliko dana bit će relativno toplo i suho, s temperaturama do 25°C, ali od subote dolazi do znatnog pogoršanja s obilnim pljuskovima i nižim temperaturama oko 19°C. Najbolji dan za izlet je petak, 26. septembra, kada su padavine minimalne i temperature ugodne. Kasnije u sedmici, posebno u utorak i srijedu, očekuju se česti pljuskovi, pa planirajte aktivnosti u skladu s tim.

15 dana: Dugoročna prognoza za Tuzlu ukazuje na nastavak nestabilnog vremena tokom sljedeća dva tjedna. Temperature će se kretati uglavnom između 19°C i 25°C, s čestim pljuskovima, posebno u prvih 10 dana. Period od 6. oktobra nadalje pokazuje blago poboljšanje s manje padavina. Za putovanje, preporučuje se period nakon 6. oktobra kada su šanse za kišu niže. Budite svjesni da će pljuskovi biti česti, pa planirajte u skladu s tim.