Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana?

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperature će se kretati od 5°C u ranim jutarnjim satima do 15°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren sjeverozapadni sa udarima do 7 m/s. Preporučujem laganiju jaknu ili kaput za jutarnje sate, dok poslijepodne možete obući laksu odjeću. Obuvu odaberite udobnu za šetnju po suhom terenu. Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla.

7 Dana U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se stabilno vrijeme sa minimalnim padavinama. Temperature će se kretati između 4°C i 8°C, sa blagim padom prema kraju sedmice. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sa sjeverozapadnog pravca. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 12. oktobra, kada se očekuje potpuno vedro nebo bez padavina. Nema upozorenja za ovaj period.