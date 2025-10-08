Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana?

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperature će se kretati od 5°C u ranim jutarnjim satima do 15°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren sjeverozapadni sa udarima do 7 m/s. Preporučujem laganiju jaknu ili kaput za jutarnje sate, dok poslijepodne možete obući laksu odjeću. Obuvu odaberite udobnu za šetnju po suhom terenu. Nema aktivnih upozorenja za regiju Tuzla.
7 Dana
U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se stabilno vrijeme sa minimalnim padavinama. Temperature će se kretati između 4°C i 8°C, sa blagim padom prema kraju sedmice. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sa sjeverozapadnog pravca. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 12. oktobra, kada se očekuje potpuno vedro nebo bez padavina. Nema upozorenja za ovaj period.
15 Dana
U periodu od 15 dana u Tuzli očekuju se značajne vremenske promjene. Prva sedmica će biti relativno suha, dok će druga sedmica donijeti povećanu količinu padavina. Temperature će opadati sa početnih 18°C na oko 2-5°C prema kraju perioda. Za putovanje preporučujemo prvu sedmicu, posebno period od četvrtka do ponedjeljka (16-20. oktobar), kada su padavine minimalne. Upozorenje za obilne padavine važi od utorka, 21. oktobra u 00:00 do srijede, 22. oktobra u 23:59, sa očekivanim pljuskovima do 3.5 mm/h.
Opširnije čitajte na: https://vremenskaprognoza.ba/