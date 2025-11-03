Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Danas

Danas u Tuzli očekujemo promjenjivo vrijeme s početkom dana bez padavina i blagim vjetrom. Od jutra temperatura će rasti do 16 stepeni, ali poslijepodne dolazi do naglog pogoršanja vremena s obilnim pljuskovima i jačanjem vjetra. Najintenzivniji pljuskovi će biti između 14 i 16 sati, a vjetar će dostići udare do 11,8 m/s. Preporučujem da obućeš kišni kaput i čizme zbog kišovitog perioda, a također i toplu jaknu jer će temperatura tokom dana opadati. Večer će biti hladna s temperaturama do 2 stepena, tako da je potrebna topla odjeća.