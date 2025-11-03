Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Arnela Šiljković - Bojić
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekujemo promjenjivo vrijeme s početkom dana bez padavina i blagim vjetrom. Od jutra temperatura će rasti do 16 stepeni, ali poslijepodne dolazi do naglog pogoršanja vremena s obilnim pljuskovima i jačanjem vjetra. Najintenzivniji pljuskovi će biti između 14 i 16 sati, a vjetar će dostići udare do 11,8 m/s. Preporučujem da obućeš kišni kaput i čizme zbog kišovitog perioda, a također i toplu jaknu jer će temperatura tokom dana opadati. Večer će biti hladna s temperaturama do 2 stepena, tako da je potrebna topla odjeća.

7 Dana

U narednih 7 dana u Tuzli očekujemo uglavnom stabilno vrijeme s niskim temperaturama. Prvih nekoliko dana će biti suho s minimalnim padavinama, dok će se od nedjelje pojaviti značajniji pljuskovi. Najbolji dan za izlet je subota kada se očekuje blaža temperatura od 5 stepeni i samo 15% vjerovatnoće padavina. Tokom čitave sedmice temperature će varirati između 1 i 5 stepeni, što zahtijeva toplu zimsku odjeću. Nedjelja će biti najkišovitiji dan sa 85% vjerovatnoće obilnih padavina, pa planiranje aktivnosti na otvorenom treba izbjegavati taj dan.

