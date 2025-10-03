Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih sedam dana?

Arnela Šiljković - Bojić

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekujte oblačno vrijeme s čestim pljuskovima tokom jutra i ranog popodneva. Temperature će se kretati od 3°C u ranim jutarnjim satima do 9°C tokom dana. Povremeno će puhati umjereni vjetar sa udarima do 6.8 m/s. Za obuću preporučujem vodootporne čizme ili patike zbog kišnih pljuskova i vlažnog terena. Obucite topliji kaput i slojevitu odjeću kako biste se prilagodili promjenjivim temperaturama tokom dana. Aktivno je upozorenje za jak vjetar za regiju Tuzla koje traje od 2. oktobra 2025. u 22:00 sata do 3. oktobra 2025. u 21:59 sati.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme s početkom kišovitog razdoblja. Nedjelja i ponedjeljak će biti obilježeni obilnim padavinama, dok će se od srijede vrijeme znatno poboljšati. Temperature će varirati od 4°C do 19°C, s najtoplijim danima od srijede do petka. Najbolji dan za izlet je srijeda kada se očekuje sunčano vrijeme s minimalnim padavinama i ugodnim temperaturama do 19°C. Tokom vikenda ponovo se očekuje povratak kišovitog vremena sa smanjenjem temperatura.

