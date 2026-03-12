Vremenska prognoza: Moguće padavine u većini BiH

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se vedro jutro sa temperaturama od 5 do 9 stepeni. Tokom dana, temperatura će porasti do 16 stepeni, ali će poslijepodne doći do pojačanja vjetra i povremenih pljuskova, posebno između 13 i 18 sati. Veče će biti hladnije sa temperaturama oko 7 stepeni i mogućim slabim pljuskovima. Za današnji dan preporučujem obuću otpornu na vlagu i slojevit odjevni komplet, sa kaputom ili jaknom za večernje sate. Nemamo aktivnih upozorenja za regiju.

7 Dana U narednih sedam dana, vremenske prilike u Tuzli će biti promjenjive. Subota i nedjelja će biti izuzetno povoljni sa vedrim nebom i temperaturama do 19 stepeni, što ih čini najboljim danima za izlet. Od ponedjeljka dolazi do naglog pada temperature i povećanja vjerojatnosti obilnijih padavina, posebno u utorak i srijedu kada se očekuju pljuskovi. Tokom sredine sedmice, vjetar će biti umjeren do jak. Za kraj sedmice, petak i subota, prognozira se smanjenje padavina, ali će ostati hladno.

15 Dana U periodu od 15 dana, dugoročna prognoza za Tuzlu ukazuje na produženu hladniju i vlažniju fazu. Nakon toplog vikenda, temperatura će znatno pasti i ostat će niska tokom većeg dijela naredne sedmice uz česte pljuskove. U drugoj sedmici, od 23. marta, očekuje se blago zatopljenje, ali uz i dalje povremene padavine i umjeren vjetar. Za planiranje putovanja, najpovoljniji period je ovaj vikend, 14. i 15. marta. Nakon toga, vremenske prilike neće biti pogodne za outdoor aktivnosti sve do možda kraja mjeseca.

