Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma

Vremenska prognoza za Tuzlu

Danas u Tuzli očekuje se veoma toplo i suho vrijeme s temperaturama koje će tokom dana doseći i do 37°C. Najtopliji period biće između 14:00 i 16:00 sati. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 5,9 m/s. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, šešir i krema za sunce kako bi se izbjeglo pregrijavanje, a preporučuje se i udobna obuća poput sandala ili tenisica. Aktivirano je upozorenje za visoke temperature od 10. augusta 11:00 do 15:00 sati.

U narednih sedam dana očekuje se nastavak vrućeg vremena s temperaturama iznad 30°C. Najpovoljniji dan za izlet je subota 16. augusta, uz blage oblake i minimalne padavine od 10 posto. Petak i nedjelja donose male šanse za pljuskove, bez značajnijih količina kiše. Upozorenje za visoke temperature aktivno je i 11. augusta od 10:00 do 15:00 sati.

Dugoročna prognoza za narednih 15 dana pokazuje blagi pad temperatura u drugoj polovini mjeseca, uz pojavu kiše i češćih pljuskova od 18. augusta. Najpovoljniji period za putovanja je između 12. i 15. augusta, dok će se temperature spustiti na oko 29–30°C, uz veću vlažnost zraka.

Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje izuzetno toplo vrijeme s maksimalnim temperaturama do 37°C, posebno u podnevnim satima. Aktivna su upozorenja za visoke temperature 10. augusta od 11:00 do 15:00 sati s maksimumom oko 35°C te 11. augusta od 10:00 do 15:00 sati s očekivanim temperaturama do 36°C. Vjetar će biti umjeren, jugozapadnog smjera, s brzinama do 2,5 m/s. Noću će temperature padati na 18–22°C, a padavine nisu predviđene.

Tokom narednih sedam dana u TK očekuje se toplo vrijeme s temperaturama između 31°C i 37°C. U petak 15. augusta i nedjelju 17. augusta mogući su kratkotrajni pljuskovi, naročito u planinskim predjelima. Noćne temperature kretaće se između 15°C i 22°C, a vjetar će povremeno jačati do 4 m/s.

U periodu od 15 dana prognozira se postepeno smanjenje temperatura, ali će i dalje biti toplo s dnevnim maksimumima od 29°C do 35°C. Druga sedmica donosi nestabilnije vrijeme i veće šanse za padavine, posebno 24. augusta kada se očekuju obilniji pljuskovi.

Narandžasto upozorenje

Za regiju Tuzla izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Prognozira se da će maksimalne temperature 10. augusta dostići oko 35°C, a 11. augusta oko 36°C, što može izazvati zdravstvene rizike, posebno kod starijih osoba i djece. Građanima se savjetuje da prate preporuke nadležnih službi i izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenskaprognoza.ba