Vremenska prognoza – Nakon kišnog jutra razvedravanje

Vremenska prognoza Tuzla

Danas u Tuzli očekuje se ugodan dan s vedrim nebom i blagim vjetrom. Temperature će se kretati od 9°C u ranim jutarnjim satima, do 22°C poslijepodne. U jutarnjim satima mogući su slabi pljuskovi s vrlo malom količinom padavina. Preporučuje se lagana obuća i jakna za jutarnje sate, dok će poslijepodne biti potpuno suho i toplo.

U narednih sedam dana očekuje se postepeno zagrijavanje s vedrim vremenom do četvrtka. Od petka dolazi do blagog pada temperatura i povećanja vjerojatnosti pljuskova. Najbolji dan za izlet je srijeda, 27. avgusta, kada se očekuje sunčano vrijeme s temperaturom do 30°C i bez padavina. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.

Vremenska prognoza Tuzlanski kanton

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, sa blagim vjetrom jugoistočnog smjera. U ranim jutarnjim satima mogući su kratkotrajni pljuskovi u većini općina, posebno u Kalesiji, Srebreniku i Živinicama, sa padavinama do 0.2 mm/h. Tokom dana vrijeme će se stabilizovati, a temperature će se kretati od 12°C ujutro do 22°C tokom podneva. Nema aktivnih upozorenja.

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno zagrijavanje sa maksimalnim temperaturama do 35°C tokom četvrtka i petka. U petak i subotu mogući su umjereni pljuskovi, posebno u planinskim područjima Kladnja i Gradačca, sa padavinama do 1 mm/h. Druga polovina sedmice će biti stabilnija sa blagim sniženjem temperatura. Dnevne temperature će varirati između 26°C i 35°C, a noćne od 12°C do 18°C. Nema upozorenja za ovaj period.

Vremenska prognoza BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno vedro i toplo vrijeme, s minimalnim padavinama. U sjevernim i centralnim dijelovima mogući su slabi i prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature od 12 do 21°C, dnevne od 17 do 29°C, najviše u južnim i jugozapadnim dijelovima.

U narednih 7 dana očekuje se postepeno zagrijavanje s vrućim danima u četvrtak i petak, kada temperature mogu doseći i do 38°C u nekim dijelovima. Od subote dolazi do promjene vremena s pojačanim padavinama, posebno u zapadnim i centralnim regijama. Najveća količina padavina predviđa se u subotu i nedjelju, s mogućim jakim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, s pojačanjima tokom kišnih faza. Temperature će varirati između 25 i 38°C.

