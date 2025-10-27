Vremenska prognoza: Oblačan ponedjeljak pred nama

Nedžida Sprečaković
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Vremenska prognoza za 27. oktobar 2025. godine, ponedjeljak, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena slaba kiša ili rosulja.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje. Prije podne ponegdje u Bosni slaba kiša ili rosulja. Novo naoblačenje sa zapada prema kraju dana. U kasnim večernjim satima u Bosni se očekuje slaba kiša.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni.

Dnevna temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20 °C.

