Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme sa povremenom kišom

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno, ali ne posve stabilno vrijeme. Tokom dana mogući su slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab, u jutarnjim satima jugo, a potom će promijeniti smjer na sjever i sjeveroistok. Jutarnja temperatura kretat će se između 1 i 6 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

U srijedu 4. marta u Bosni i Hercegovini zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 6 stepeni, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

Četvrtak 5. marta donosi umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima širom zemlje. Vjetar slab, ujutro jugo koje će tokom dana skrenuti na sjever i sjeveroistok. Jutarnje temperature između 2 i 7 stepeni, a dnevne uglavnom od 10 do 16 stepeni.

U petak 6. marta očekuje se stabilizacija vremena. Preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 7, dok će najviša dnevna temperatura biti između 13 i 18 stepeni Celzijusa.