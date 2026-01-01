Stiže nagla promjena vremena: Evo kada nas očekuju snježne padavine

U Bosni i Hercegovini narednih dana očekuje se postepena promjena vremenskih prilika, uz smjenu toplijeg i oblačnog vremena te osjetno zahlađenje početkom naredne sedmice.

Danas i u petak zadržat će se djelomično oblačno vrijeme, uz dnevne temperature oko 5 stepeni, dok će jutra biti hladna s temperaturama i do minus jedan stepen. Vjetar će biti slab do umjeren, a vjerovatnoća padavina minimalna.

U subotu se očekuje osjetno toplije vrijeme, uz maksimalne dnevne temperature do 9 stepeni i umjeren jugozapadni vjetar. Vrijeme će i dalje biti djelomično oblačno, bez značajnijih padavina. Nedjelja donosi još topliji zrak, uz temperature koje će se kretati i do 10 stepeni, ali uz pretežno oblačno vrijeme i povećanu mogućnost slabih padavina.

Početkom naredne sedmice slijedi nagla promjena. U ponedjeljak se očekuje pad temperature, uz kišu koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, posebno u višim predjelima. Dnevna temperatura spustit će se na oko 8 stepeni, dok će jutarnje vrijednosti biti ispod nule.

U utorak i srijedu prognoziraju se snježne padavine i znatno hladnije vrijeme. Dnevne temperature kretat će se oko nule, dok će jutarnje padati i do minus pet stepeni. Vlažnost zraka bit će visoka, a vjerovatnoća snijega veća od 50 posto.

Građanima se savjetuje oprez u saobraćaju početkom naredne sedmice, posebno u jutarnjim i večernjim satima, zbog mogućih poledica i snježnih nanosa.