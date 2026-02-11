Vremenska prognoza: Pad temperature u narednim danima

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se sunčano i suho vrijeme tokom većeg dijela dana, sa maksimalnom temperaturom od oko 15 stepeni. Rano jutro će biti hladno, sa temperaturama oko 2 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 5.9 m/s. Veoma mala vjerovatnoća za padavine tokom dana, ali u noći sa utorka na srijedu mogući su slabi pljuskovi. Za današnji dan preporučujem laganiji sloj odjeće za jutro, a tokom dana dovoljna je bluza ili jakna. Imajte na umu da je aktivno upozorenje za jak vjetar od 40 km/h za regiju Tuzla, koje vrijedi od 10. februara u 23:00 do 11. februara u 22:59.

7 Dana U narednih 7 dana očekuje se znatno hladnije vrijeme sa čestim padavinama. Petak će biti oblačan sa jakim pljuskovima i temperaturama do 2 stepena. Nedjelja će biti najhladniji dan sa temperaturama do -4 stepena i obilnim snijegom ili kišom. Najbolji dan za izlet u ovom periodu bi bio četvrtak, jer je prognozirano suho vrijeme sa najvišim temperaturama od oko 4 stepena. Tokom vikenda očekujte vrlo hladno i vlažno vrijeme sa jakim vjetrom.

15 Dana U periodu od 15 dana, hladno i vlažno vrijeme će se nastaviti. Temperaturni minimumi će se kretati od -5 do -1 stepen, a maksimumi od -4 do 4 stepena. Gotovo svaki dan postoji značajna vjerovatnoća za padavine, uglavnom u obliku snijega ili kiše sa snijegom. Najpogodniji period za putovanje izvan grada, ako se planira, bi bio kraj ovog tjedna, tačnije četvrtak, prije nego što hladnoća i padavine postanu intenzivnije. Nakon subote, vremenski uslovi će biti neugodni za putovanje zbog niskih temperatura i oborina.