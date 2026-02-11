Vremenska prognoza: Pad temperature u narednim danima

Adin Jusufović
Vremenska prognoza

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekuje se sunčano i suho vrijeme tokom većeg dijela dana, sa maksimalnom temperaturom od oko 15 stepeni. Rano jutro će biti hladno, sa temperaturama oko 2 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 5.9 m/s. Veoma mala vjerovatnoća za padavine tokom dana, ali u noći sa utorka na srijedu mogući su slabi pljuskovi. Za današnji dan preporučujem laganiji sloj odjeće za jutro, a tokom dana dovoljna je bluza ili jakna. Imajte na umu da je aktivno upozorenje za jak vjetar od 40 km/h za regiju Tuzla, koje vrijedi od 10. februara u 23:00 do 11. februara u 22:59.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se znatno hladnije vrijeme sa čestim padavinama. Petak će biti oblačan sa jakim pljuskovima i temperaturama do 2 stepena. Nedjelja će biti najhladniji dan sa temperaturama do -4 stepena i obilnim snijegom ili kišom. Najbolji dan za izlet u ovom periodu bi bio četvrtak, jer je prognozirano suho vrijeme sa najvišim temperaturama od oko 4 stepena. Tokom vikenda očekujte vrlo hladno i vlažno vrijeme sa jakim vjetrom.

15 Dana

U periodu od 15 dana, hladno i vlažno vrijeme će se nastaviti. Temperaturni minimumi će se kretati od -5 do -1 stepen, a maksimumi od -4 do 4 stepena. Gotovo svaki dan postoji značajna vjerovatnoća za padavine, uglavnom u obliku snijega ili kiše sa snijegom. Najpogodniji period za putovanje izvan grada, ako se planira, bi bio kraj ovog tjedna, tačnije četvrtak, prije nego što hladnoća i padavine postanu intenzivnije. Nakon subote, vremenski uslovi će biti neugodni za putovanje zbog niskih temperatura i oborina.

⚠️Vjetar žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 10. Februar 2026. 23:00

Kraj upozorenja: 11. Februar 2026. 22:59

Vjetar ≥40 km/h.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.

Vremenska prognoza Tuzlanski kanton

Danas

U Tuzlanskom kantonu danas, 12. Februara, pretežno je vedro sa minimalnim padavinama. Temperaturni maksimumi će doseći do 15°C u dolinskim predjelima, dok će u planinskim područjima, poput Kladnja, biti nešto niži, do 12°C. Vjetar će biti umjeren, jugozapadnog smjera. Tokom noći, temperature će pasti na 2 do 7°C. Upozorenje za jak vjetar od 40 km/h je završilo juče, 11. Februara, te ga danas nema.

7 Dana

Narednih sedam dana u TK očekuje se znatno hladnije i kišovitije vrijeme. Od petka, 13. Februara, pa do nedjelje, 15. Februara, aktivno je upozorenje za obilne padavine i jak vjetar, posebno u planinskim dijelovima. Očekuju se obilne kiše i snijeg u višim predjelima, sa vjetrom koji će jačati do 6 m/s. Temperature će naglo pasti, sa dnevnim maksimumima od 2°C do -4°C i noćnim minimumima do -6°C. U drugoj polovini sedmice padavine će postepeno jenjavati, ali će hladno vrijeme sa povremenim pljuskovima i dalje prevladavati.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se produženo razdoblje hladnog i vlažnog vremena. Tokom cijelog perioda temperature će ostati ispod nule tokom noći, a dnevni maksimumi će se kretati između -1°C i 4°C. Padavine, uglavnom u obliku kiše i vlažnog snijega, biće česte, posebno u periodima od 13. do 15. februara te oko 20. i 24. februara. Vjetar će biti umjeren do jak, što će pojačati osjećaj hladnoće. Do kraja perioda ne očekuje se bitnije zagrijavanje.

