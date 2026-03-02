Vremenska prognoza: Ponedjeljak oblačan sa kišom

Danas u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.

Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U utorak 3. marta očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni

U srijedu 4. marta očekuje se sunčano uz postupan porast oblačnosti poslije podne. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Krajam dana i tokom noći je moguća slaba kiša.

Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni

