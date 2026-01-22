Vremenska prognoza: Postepen rast temperatura narednih dana

Vremenska prognoza: Nakon dužeg perioda u kojem se u većini gradova dnevna temperatura nije uspijevala podići iznad nule, stiže nešto blaže vrijeme.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno nebo. Povremena slaba kiša moguća je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a lokalno i u centralnim te istočnim krajevima. Na planinama se ponegdje može provući i vrlo slab snijeg. Vjetar će uglavnom biti slab, južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se većinom od -5 do 0 stepeni, dok će na jugu biti između 3 i 6. Tokom dana uglavnom 1 do 5 stepeni, a u južnim područjima 8 do 11.

U Tuzli se zadržava oblačno vrijeme, jutro oko -4, a dnevni maksimum oko 4 stepena.

U petak se nastavlja pretežno oblačno. Slaba kiša povremeno će padati u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a lokalno je moguća i u Krajini. Vjetar ostaje slab, južnog smjera. Jutarnje temperature uglavnom od -2 do 1, na jugu 4 do 7, dok će dnevne biti većinom 4 do 9, a na jugu do 12 stepeni.

Subota donosi također oblačno vrijeme. U Bosni se povremeno očekuje slaba kiša, dok će u Hercegovini padavine biti slabije prije podne, a izraženije u poslijepodnevnim i večernjim satima. Na najvišim planinskim vrhovima moguć je snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera. Jutarnje temperature većinom od -1 do 3, na jugu do 8, a dnevne uglavnom između 6 i 12 stepeni.

U nedjelju se prognozira oblačno vrijeme uz kišu, dok će na planinama padati snijeg. Vjetar ostaje slab i južnog smjera. Jutarnje temperature biće uglavnom od 1 do 5, na jugu do 9, a najviše dnevne od 6 do 12 stepeni.