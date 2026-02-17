Vremenska prognoza: Promjenljivo vrijeme narednih dana

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa padavinama, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U većem dijelu Bosne najavljena je kiša i susnježica, dok će u planinskim područjima padati snijeg uz formiranje novog snježnog pokrivača od 10 do 20 centimetara.

Tokom dana padavine će postepeno slabiti i prestajati, najprije u Krajini, a najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, uz povremeno jake udare u prijepodnevnim satima. U noći na srijedu očekuje se promjena smjera vjetra na jugo.

Jutarnja temperatura zraka uglavnom se kreće između minus 3 i 3 stepena, na jugu do 6, dok će najviša dnevna temperatura biti između 3 i 8 stepeni, a u južnim krajevima do 11 stepeni.

Vremenska prognoza za naredne dane

U srijedu, 18. februara, prije podne se očekuje više sunčanih intervala, uz moguću maglu po kotlinama. U drugom dijelu dana slijedi novo naoblačenje sa zapada koje će u noći na četvrtak donijeti slabu kišu, a na planinama i snijeg. Jutarnje temperature kretat će se između minus 5 i 2 stepena, na jugu do 4, dok će dnevne vrijednosti biti od 6 do 12 stepeni.

U četvrtak, 19. februara, prognozira se oblačno vrijeme sa slabijom kišom u prijepodnevnim satima. Jače padavine očekuju se od poslijepodneva i tokom noći na petak, uz moguć prelazak kiše u snijeg u ranim jutarnjim satima. Vjetar će biti umjeren do jak južnog smjera, uz moguće olujne udare.

Petak, 20. februar, donosi zadržavanje oblačnog vremena. U Bosni se očekuje kiša i susnježica koja će postepeno prelaziti u snijeg, dok će u Hercegovini padati kiša. Do kraja dana padavine će slabiti i postepeno prestati, uz temperature od minus 2 do 4 stepena, na jugu do 9 stepeni.