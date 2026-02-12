Vremenska prognoza: Snijeg do kraja mjeseca

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas u Tuzli očekuje se vedro jutro sa temperaturama od 4 do 6 stepeni, koje će tokom dana porasti do ugodnih 16 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5 m/s poslijepodne. Večeras, nakon 22 sata, očekuju se slabi pljuskovi kiše koji će trajati do jutra. Obucite se po slojevima, uz laganu jaknu za jutro i veče, dok danju možete biti i bez nje. Ne zaboravite kišobran ili kaput otporan na kišu ako planirate izlazak kasnije uveče.

7 Dana U narednih sedam dana u Tuzli očekuje se promjenjivo i hladno vrijeme. Petak će biti obilan po kiši, dok će subota donijeti manje padavina. Nedjelja će biti najhladniji dan sa jakim mrazom do -5 stepeni i obilnim padavinama, vjerovatno u obliku snijega. Sljedeći tjedan nastavlja se sa hladnim temperaturama i čestim, ali uglavnom slabijim padavinama. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je ponedjeljak, 16. februara, kada je prognozirano suho vrijeme sa malo sunca, iako će biti vrlo hladno sa temperaturama do -6 stepeni. Imajte na umu da je prognozirano upozorenje za obilne padavine i moguće snježne padavine u nedjelju, 15. februara, koje počinju ujutro i traju do kasno u noć.

15 Dana Dugoročna prognoza za Tuzlu za naredna dva tjedna ukazuje na nastavak hladnog i vlažnog zimskog perioda. Temperaturni režim će ostati ispod nule ili blizu nje, s minimalnim temperaturama do -6 stepeni. Gotovo svaki dan nosi visoku vjerovatnoću padavina, uglavnom u obliku snijega ili kiše sa snijegom. Period od 20. do 26. februara posebno će biti obilježen čestim i obilnim padavinama. Za putovanje, najpovoljniji trenutak bi bio između 16. i 17. februara, kada su padavine najmanje vjerovatne, iako će i tada biti hladno. Nakon toga, vremenski uslovi se značajno pogoršavaju.

