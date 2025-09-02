Vremenska prognoza: Šta nas očekuje u narednih sedam dana?

Arnela Šiljković - Bojić
Vremenska prognoza, sunčano vrijeme, toplota, ljeto, vrućine, sparine/ Bez ijednog pljuska na vidiku: Biljke, ljudi i gradovi trpe pod sunčevim udarima
Foto: RTV Slon/ Sunce

Vremenska prognoza Tuzla

Danas

Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan sa toplim vremenom. Temperature će tokom dana rasti do 32 stepeni, sa slabim vjetrom. Večeras i noću očekuju se slabi pljuskovi bez značajnijih količina padavina. Preporučuje se lagana letnja odjeća, sunčane naočare i kapa za zaštitu od sunca. Upozorenje: Za regiju Tuzla važi upozorenje za pljuskove praćene grmljavinom od 07:00 do 14:00 sati.

7 Dana

U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se toplo i uglavnom suho vrijeme. Najtopliji dani će biti petak i utorak sa temperaturama do 31 stepen. Srijeda će donijeti obilnije pljuskove, dok će ostali dani imati minimalne padavine. Najbolji dan za izlet je petak, sa visokom temperaturom i samo 15% vjerovatnoće za pljuskove.

Opširnije čitajte na: vremenskaprognoza.ba

pročitajte i ovo

Vijesti

Gužve na cestama u BiH

Vijesti

Obilježena 33. godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH u Sarajevu

Vijesti

Tuzla servis – Rođeno je devet beba

Vijesti

Protest prevoznika nastavljen i jutros, neprospavana noć iza vozača

BiH

Novi zakon o PIO uskoro pred Vladom FBiH i u parlamentarnoj proceduri

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]