Vremenska prognoza: Šta nas očekuje u narednih sedam dana?

Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan sa toplim vremenom. Temperature će tokom dana rasti do 32 stepeni, sa slabim vjetrom. Večeras i noću očekuju se slabi pljuskovi bez značajnijih količina padavina. Preporučuje se lagana letnja odjeća, sunčane naočare i kapa za zaštitu od sunca. Upozorenje: Za regiju Tuzla važi upozorenje za pljuskove praćene grmljavinom od 07:00 do 14:00 sati.

7 Dana

U narednih 7 dana u Tuzli očekuje se toplo i uglavnom suho vrijeme. Najtopliji dani će biti petak i utorak sa temperaturama do 31 stepen. Srijeda će donijeti obilnije pljuskove, dok će ostali dani imati minimalne padavine. Najbolji dan za izlet je petak, sa visokom temperaturom i samo 15% vjerovatnoće za pljuskove.

