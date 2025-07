Vremenska prognoza za danas donosi sunčano i toplo vrijeme u Tuzli, s temperaturama koje će se kretati od 12°C ujutro do 24°C tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren, uz povremene udare do 5,8 metara u sekundi. Vjerovatnoća padavina je niska, oko 10% u podnevnim satima. Preporučuje se lagana odjeća, sunčane naočale i obuća prilagođena toplom vremenu, poput šlapa ili laganih tenisica.

U narednih sedam dana Tuzlu očekuje stabilno i pretežno sunčano vrijeme, s temperaturama koje će dostići i do 30°C. Subota, 2. avgusta, bit će najpovoljniji dan za izlete i boravak na otvorenom – sunčano, gotovo bez padavina. Već od nedjelje, 3. avgusta, prognozira se nagla promjena vremena, uz povećanu vjerovatnoću obilnih padavina (do 90%), pa se preporučuje da se vanjske aktivnosti isplaniraju prije tog datuma.

Slično vrijeme danas vlada i u ostatku Tuzlanskog kantona. Pretežno vedro i toplo, sa slabim jugozapadnim vjetrom. Temperature će tokom dana porasti od jutarnjih 13°C do 24°C u najtoplijem dijelu dana. Iako se padavine ne očekuju, u pojedinim područjima TK moguć je kratkotrajan pljusak u poslijepodnevnim satima.

Za narednih sedam dana prognoza za Tuzlanski kanton donosi promjenjivo vrijeme. Do subote preovladava sunčano i toplo, dok se od nedjelje očekuju obilni pljuskovi, naročito u planinskim predjelima. Dnevne temperature će se kretati između 26°C i 30°C, a noćne između 15°C i 20°C. Za nedjelju je najavljeno upozorenje na obilne padavine i mogućnost pojave bujičnih poplava u nižim područjima kantona.

Na nivou cijele zemlje, danas preovladava toplo i suho vrijeme. U Bosni i Hercegovini središnji i sjeverni dijelovi bilježe temperature između 20°C i 26°C, dok se u južnim dijelovima, posebno u Hercegovini, očekuju temperature i do 32°C. Vjetar će biti slab do umjeren, s pojačanjima tokom dana. Padavine su minimalne. Za regije Trebinje i Foču izdato je upozorenje na jake udare vjetra, do 50 km/h, koje važi do 30. jula u 10 sati.

U narednih sedam dana u BiH očekuje se daljnji porast temperatura, naročito u Hercegovini, gdje bi moglo biti i do 36°C. U središnjim i sjevernim dijelovima zemlje temperature će varirati između 25°C i 33°C. Nedjelja, 3. avgusta, donosi povećan rizik od padavina, naročito u sjeverozapadnim i istočnim krajevima, uz moguće jače pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini se očekuje stabilnije vrijeme, s manjom vjerovatnoćom kiše.

Vremenska prognoza za naredne dane savjetuje oprez i planiranje aktivnosti na otvorenom do vikenda, jer se od nedjelje vremenski uslovi naglo pogoršavaju.

