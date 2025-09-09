Vremenska prognoza: Sunčano uz umjerenu oblačnost

Vremenska prognoza Tuzla

Danas se u Tuzli očekuje sunčan i topo dan s temperaturama koje će se kretati od 14°C u ranim jutarnjim satima do 30°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5.2 m/s. Padavine su minimalne, s tek 5 posto vjerovatnoće pljuskova tokom dana, što praktično znači da će biti suho.

Preporučuje se lagana ljetna odjeća, sunčane naočale i eventualno šešir za zaštitu od sunca. Nema aktivnih upozorenja za danas.

U narednih sedam dana u Tuzli očekuju se promjenjivi vremenski uslovi. Srijeda će biti topla s temperaturama do 29°C, ali s 80 posto vjerovatnoće pljuskova.

Četvrtak će biti znatno hladniji s kišom.

Petak i vikend će biti topliji i sušniji, s manjom vjerovatnoćom padavina.

Najbolji dan za izlet je subota, 13. septembra, kada se očekuje sunčano vrijeme s temperaturom do 28°C i samo 20 posto šanse za pljuskove. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.

