Vremenska prognoza za TK: Danas stabilno, kiše od srijede

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, sa slabim do umjerenim vjetrom jugozapadnog smjera. Temperature će se kretati od 11°C u ranim jutarnjim satima do 27-30°C tokom podneva, ovisno o području. U planinskim predjelima poput Kladnja i Gradačca mogući su vrlo blagi i kratkotrajni pljuskovi tokom poslijepodnevnih sati, ali bez značajnijih količina padavina. Noću će temperature padati na 16-20°C.

7 Dana Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno pogoršanje vremena. U sredini sedmice, naročito u srijedu i četvrtak, očekuju se obilnije padavine sa učestalošću do 95% u većini općina, uz moguće grmljavinske nepogode. Upozorenje za obilne kiše i moguće lokalne poplave vrijedi od srijede 10. Septembra u jutarnjim satima do petka 12. Septembra naveče. Temperature će biti umjerene, sa maksimalnim dnevnim vrijednostima od 25 do 29°C, a noćnim od 15 do 20°C.

15 Dana U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se produženo razdoblje nestabilnog vremena sa čestim padavinama, posebno u prvoj sedmici. Druga sedmica će biti nešto suša, ali i dalje sa povremenim pljuskovima. Temperature će ostati blage do umjerene, sa dnevnim maksimumima od 25 do 27°C i noćnim minimumima od 14 do 19°C. U planinskim dijelovima padavine će biti češće i obilnije. Nema dodatnih upozorenja nakon 12. Septembra.

