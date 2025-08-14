Vremenska prognoza: U narednim danima mogući pljuskovi

Danas u Tuzli očekuje se sunčano i toplo vrijeme s temperaturama koje će se kretati od 16°C u ranim jutarnjim satima do 34°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 7 m/s. Padavine nisu predviđene. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčane naočale i kapa za zaštitu od sunca. Upozorenje: Aktivno je upozorenje na visoke temperature od 11:00 do 14:00 s maksimalnom temperaturom oko 35°C.

7 Dana

U narednih sedam dana u Tuzli očekuje se stabilno toplo vrijeme s temperaturama između 28°C i 34°C. Najbolji dan za izlet je utorak, 19. augusta, kada je predviđeno potpuno vedro i bez padavina. U nedjelju, 17. augusta, mogući su pljuskovi s većom vjerojatnošću padavina (60%). Vjetar će biti umjeren, s povremenim pojačanjima.

15 Dana U periodu od 15 dana u Tuzli će prevladavati toplo vrijeme s povremenim padavinama, posebno u drugoj sedmici. Najpovoljniji dani za putovanje su između 19. i 21. augusta, kada je vrijeme stabilno i suho. Od 25. augusta očekuju se češći pljuskovi s većom količinom padavina. Temperaturni režim će se kretati od 27°C do 34°C. Planirajte putovanje prije 25. augusta kako biste izbjegli kišno vrijeme.

