Vremenska prognoza: U Tuzli danas vedro i toplo vrijeme

Danas u Tuzli očekujte vedro i toplo vrijeme tokom dana, s temperaturama koje će se kretati od 13°C u ranim jutarnjim satima do 28°C poslijepodne.

Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,2 m/s. Padavine su minimalne, s tek 5% vjerovatnoće između 10:00 i 14:00, ali bez značajnijih količina. Obucite laganu odjeću, kao što su majica i kratke hlače, uz sunčane naočale za zaštitu od sunca.

Aktívno je upozorenje za regiju Tuzla od 13. septembra 22:00 do 14. septembra 21:59 zbog očekivane količine padavina između 20 i 40 l/m², te dodatno upozorenje od 14. septembra 10:00 do 15:00 zbog očekivane grmljavine.