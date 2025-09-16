Vremenska prognoza: Sunčano uz razvoj oblačnosti

Nedžida Sprečaković
Pretežno sunčano vrijeme/ Vremenska prognoza
Foto: Ilustracija/Pixabay

Danas će u u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana postupan porast oblačnosti sa sjeverozapada, što poslije podne i tokom noći u Bosni može uvjetovat kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjevernih smjerova, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 15 beba

BiH

Vlada FBiH nabavlja 30 limuzina u vrijednosti do 2 miliona KM

Vijesti

Pogledajte kako je ova kompanija nagradila svoje radnike

Vijesti

Hrvatska policija dala nova pojašnjenja o postupku ulaska bh. građana

Vijesti

Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih šest mjeseci 2025.

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]