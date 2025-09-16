Vremenska prognoza: Sunčano uz razvoj oblačnosti

Danas će u u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana postupan porast oblačnosti sa sjeverozapada, što poslije podne i tokom noći u Bosni može uvjetovat kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjevernih smjerova, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni.